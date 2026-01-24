1月21日、お笑い芸人のアルコ＆ピースが映画『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の声優に挑戦し、合わせて宣伝アンバサダーを務めることが発表された。「同映画は、1983年に公開された映画『ドラえもん のび太の海底鬼岩城』のリメイク作品ですね。海底にあるムー連邦を舞台に、のび太たちが大冒険を繰り広げるストーリーです。アルコ＆ピースはムー連邦の兵士役ですから、声優挑戦をフックに宣伝活動にいそしんでいると