令和7年度税制改正によって各種控除が新設・見直されました。そのため、年末調整の手続きでは、変更点に気を付ける必要があります。 今回新設された特定親族特別控除は、大学生年代の子どもがいる世帯を支援する制度ですが、控除を受けるためにはどうすればよいのでしょうか。本記事では、特定親族特別控除に関する基本的な仕組みの解説や控除を受けるための手続きについて紹介します。 2025年の年末調整では「特定親