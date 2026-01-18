配偶者控除

配偶者控除とは、一定の配偶者がいる場合に認められる税金の控除制度をいう。日本では、所得税及び個人住民税において、納税者に収入のない又は少ない配偶者がいる場合に納税者の総所得金額等から控除される。所得控除であり、人的控除である。