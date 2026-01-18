配偶者控除
配偶者控除とは、一定の配偶者がいる場合に認められる税金の控除制度をいう。日本では、所得税及び個人住民税において、納税者に収入のない又は少ない配偶者がいる場合に納税者の総所得金額等から控除される。所得控除であり、人的控除である。
2026年8月2日
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130万円の壁の判定が契約書基準に変わり、残業超過でも扶養継続が可能に
「130万円の壁」の基準が年間収入見込みから労働契約書ベースの年収見込みへと切り替わった
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年7月31日
2026年7月24日
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7月の給与明細で手取りが減った人が確認すべき住民税のポイント
FPの水野崇氏によると住民税は前年所得を基に6月から翌年5月に徴収される
オトナンサー
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子育て一段落した妻が正社員になると、夫の配偶者控除はどう変わるか
月収20万円では配偶者控除・配偶者特別控除ともに対象外となる
ファイナンシャルフィールド
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年収360万円でもふるさと納税は活用できる、控除上限額の確認が鍵
控除上限額の範囲内で寄付すれば自己負担は原則として年間2000円に抑えられる
ファイナンシャルフィールド
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年収1000万円になると手取りは720万円程度、税と社会保険料の負担を試算
税金と社会保険料の合計負担は約280万円で、手取りは年720万円程度とのこと
ファイナンシャルフィールド