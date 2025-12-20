¡ÖÁû¤®¤òµ¯¤³¤·¤Æ¥«¥Í¤ò¼Ú¤ê¤ë¡×¤Î·«¤êÊÖ¤·À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÈï¹ð¡Ê58¡Ë¤ÎÊÝ¼áÀÁµá¤¬¿À¸ÍÃÏºÛ¤ËµÑ²¼¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Èï¹ð¤ÏºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¡Ê48¡Ë¤òÄÉµÚ¤·¡¢º£Ç¯£±·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µ¸©µÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤Ç11·î28Æü¤Ëµ¯ÁÊ¡£Î©²ÖÈï¹ðÂ¦¤Ïµ¯ÁÊÅöÆü¤ËÊÝ¼áÀÁµá¤·¤¿¤¬ÄÌ¤é¤º¡¢½à¹³¹ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î12·î£¸Æü¤ËÃÏºÛ¤¬´þµÑ¤·¤¿¡£ÃÏºÛ¤ÏÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤Î¶²¤ì¤ä¡¢Æ±Èï¹ð¤¬ÊÝ¼á¸å¤ËÁÜºº¤òË¸