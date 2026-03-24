NHK党の立花孝志党首が選挙ポスターの代金を水増し請求したとして書類送検されました。警察によると、書類送検されたのは政治団体「NHKから国民を守る党」の立花党首と兵庫・尼崎市の福井完樹市議ら3人です。3人は2025年6月、尼崎市議選の選挙ポスターの製作代金を水増し請求して、市から約48万円をだまし取った疑いがもたれています。立花党首と別の候補者男性ら2人のあわせて3人は、2025年4月の赤穂市議選でも同様の水増し請求を