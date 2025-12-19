〈「私、許せなくて」夫に『衝動的なDV』を繰り返す“30代既婚女性”がカウンセラーに語った「言い分」〉から続く「最初は、私は学歴も低いし、本当にバカなんだから仕方ないって思ってました」【画像】この記事の画像を見る高学歴、会社経営者の夫と結婚した46歳の和子さんは、常日頃家族から「バカ」と言われ、悩んでいるという。テレビを見て何か言えば「お前は本当に頭が悪いな」、料理を作れば「よくこんなまずいもの作れ