今回は、両親がモラハラ夫を撃退したエピソードを紹介します。せっかくの誕生日なのに…「私の夫はいわゆるモラハラ夫で、私によく暴言を吐いてきます。最近は私だけではなく、1歳の息子にもひどいことを言っているのを聞き、ありえないと思いました。ちなみに夫は、育児も家事も完全に私に丸投げです。そんな夫へのイライラが募っていましたが、ある日私の誕生日にファミレスに行くことになり、『お前が食事中、俺が子どもの面倒