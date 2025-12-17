メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県知立市で、自宅に妻とみられる遺体を放置し遺棄したとして、78歳の男が逮捕されました。 死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、知立市の無職の男(78)です。 警察によりますと、男は2023年ごろから今年12月16日までの間、自宅に年齢と性別がわからない遺体を放置し、遺棄した疑いが持たれています。 調べに対し、男は「納得できません」と容疑を否認する一方で、「遺体は2人で暮らす妻」