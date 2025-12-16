レナサイエンスが後場に強含んだ。同社は１６日、膵がんを対象とするゲムシタビン及びナブパクリタキセル療法におけるＰＡＩ－１阻害薬「ＲＳ５６１４」併用療法の第２相試験に関する契約を東北大学と締結し、東北大学病院など複数の医療機関と医師主導治験を開始すると発表。これを手掛かりとした買いが入ったようだ。実施期間は来年５月から２０２９年１２月までとする。 出所：MINKABU PRESS