Ｌｉｎｋ－Ｕグループは急反落。前週末１２日取引終了後、第１四半期（８～１０月）連結決算を発表。売上高は１０億８９００万円（前年同期比１４．９％減）、営業損益は４３００万円の赤字（前年同期１億２７００万円の黒字）だった。マーケティング事業における重要顧客との取引縮小の影響が出た。赤字転落を嫌気した売りが出ている。 出所：MINKABU PRESS