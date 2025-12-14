１４日、第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山・芝２５００メートル）の登録が発表された。フルゲート１６頭に対し２２頭が登録を行った。出走予定だったライラック（牝６歳、美浦・相沢郁厩舎、父オルフェーヴル）は、登録馬の中でファン投票順位が１１番目に。優先出走権が与えられるのは上位１０頭のため、権利を逃した。賞金順でも下から２番目の下位に位置しており、現時点での出走は絶望的となった。１１日に調教