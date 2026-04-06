故エリザベス女王は、職員が立ち会わない状況ではヘンリー王子の電話に出なかったと言われている。ヒューゴ・ヴィッカーズ氏による新刊「Queen Elizabeth II: A Personal History」では2020年の王室離脱後、故エリザベス女王がヘンリー王子との会話には十分な注意を払っていたと綴られている。 【写真】亡くなったエリザベス女王とヘンリー王子メーガン妃の登場以降は見られなくなった姿