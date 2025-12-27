ダービージョッキー大西直宏が読む「３連単のヒモ穴」――2025年を締めくくるグランプリ、ＧＩ有馬記念（中山・芝2500ｍ）が12月28日に行なわれます。大西さんは現役時代、1981年のゴールドスペンサー（５着）、1988年のサニースワロー（７着）と２度、騎乗された経験をお持ちです。大西直宏（以下、大西）ゴールドスペンサーに騎乗した1981年のことは、鮮明な記憶として残っています。当時はまだデビュー２年目。右も左もわからな