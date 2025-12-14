今年6月、「複数のコンプライアンス違反」を理由に日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH！！』を降板した元TOKIOの国分太一（51）。【画像】取材に応じたTOKIO松岡昌宏（48）会見で涙ながらに窮状を訴えた国分©時事通信社国分は11月26日の会見で、口外禁止を言い渡され説明責任を果たせない状況にあると訴え、どの行為が違反と認定されたのかを明らかにする「答え合わせ」を要求した。しかし、日テレの福田博之社長は5日後の会見