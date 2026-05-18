弁護士の本村健太郎氏が１８日、「かんさい情報ネットｔｅｎ．」（大阪・読売テレビ）に出演し、磐越道バス事故について言及した。磐越道で６日に発生した北越高校の生徒ら２１人が死傷したバス事故をめぐって、同校は１０日に２度目の会見を実施。部活動の遠征における手配の見積書はなく、バスに顧問が同乗していなかったことなどを説明した。事故を起こしたマイクロバスはレンタカーで、逮捕された運転手は新潟県五泉市に