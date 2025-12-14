ベラルーシは13日、大規模な恩赦を実施し、ノーベル平和賞を受賞した人権活動家や日本人を含む123人を釈放しました。ロイター通信によりますと、ベラルーシのルカシェンコ大統領は13日、アメリカの特使との協議を受けて大規模な恩赦を実施し、政治犯ら123人を釈放しました。制裁緩和との引き換えだということです。今回の恩赦では、2022年にノーベル平和賞を受賞したベラルーシの人権活動家アレシ・ビャリャツキ氏も釈放され、「今