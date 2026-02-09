北朝鮮が、親ロシア国家ベラルーシの大陸間弾道ミサイル（ICBM）用移動式発射台（TEL）を製造する企業に対し、自動車部品を供給していることが分かった。米国の民間安全保障分析企業「ダラス・パーク・プロジェクト」の報告書を、北朝鮮専門メディア「NKニュース」が6日付で引用して報じた。国連安全保障理事会決議により厳格な制裁下に置かれる北朝鮮が、ロシア、ベラルーシとの連携を深めながら、軍需分野での協力を拡大している