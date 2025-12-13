2025年秋に南館が開業し、話題の尽きない「グラングリーン大阪」。その「うめきた公園」が、この冬初めてのクリスマスシーズンを迎えます。12月4日(木)からスタートした「GRAND GREEN HOLIDAY 2025」のテーマは、「ココロとカラダの温度を上げる」。芝生広場には直径11mの巨大透明ドームが出現し、水辺には焚き火（篝火）をイメージした光のモニュメントが灯るなど、寒空の下でも温もりを感じられる仕掛けが満載です。まさかの「天