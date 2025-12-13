梅田のど真ん中で足湯も？「グラングリーン大阪」初の冬イベント開幕！巨大透明ドーム＆焚き火モニュメントが出現！（大阪駅）
2025年秋に南館が開業し、話題の尽きない「グラングリーン大阪」。その「うめきた公園」が、この冬初めてのクリスマスシーズンを迎えます。
12月4日(木)からスタートした「GRAND GREEN HOLIDAY 2025」のテーマは、「ココロとカラダの温度を上げる」。芝生広場には直径11mの巨大透明ドームが出現し、水辺には焚き火（篝火）をイメージした光のモニュメントが灯るなど、寒空の下でも温もりを感じられる仕掛けが満載です。まさかの「天然温泉の足湯」まで登場する、注目のイベント詳細をお伝えします。
寒空の下に、巨大透明ドームが登場！？
うめきた公園サウスパークの芝生広場には、直径11m、高さ6mにも及ぶ巨大な透明ドームテント「THE DOME」が設置されました。
昼はラウンジ、夜はバーカウンターのような大人な空間に
このドームは、昼間は誰もが利用できるラウンジとして開放され、読書やボードゲームなどが楽しめるほか、日替わりで体験型のワークショップも開催されます。寒風吹きすさぶ屋外でも、ドーム内なら暖かく快適に過ごせるというわけです。
夜になると雰囲気は一変。琥珀色の照明に包まれた「NIGHT LIVING DOME」となり、ホットドリンクを片手に音楽を楽しめる空間になります。12月12日(金)や20日(土)にはDJタイムも予定されており、公園とは思えない優雅な時間を過ごせそうです。
都会のど真ん中で燃え盛る炎が出現
水盤エリアには、高さ4m、幅15mの篝火（かがりび）型シグネチャーモニュメント「THE KAGARIBI」が登場しました。
一見すると激しく燃え上がっているように見えますが、これは丸太やミラー柱、光パネルなどを組み合わせ、さらにミストと光の演出で「炎の揺らぎ」を再現したもの。薪がパチパチとはじけるような効果音も流れるため、視覚と聴覚の両方で焚き火を囲んでいるような温かさを感じられます。
このモニュメントは17時から24時まで点灯し、15分ごとにミストショーが行われます。なお、この「THE KAGARIBI」のみ2026年1月12日まで設置される予定です。
寒くても足湯でポカポカに！
週替わりイベントスペース「THE POP-UP」では、予想の斜め上を行くコンテンツが展開されています。
公園で「足湯」に浸かるという非日常体験
12月13日(土)までの期間は、「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」による足湯が登場。ゆずの香りが漂うお湯で冷えた足を温めながら、ジェットバスまで楽しめるという本格仕様です。
12月19日(金)から25日(木)までは、12台のフードトラックが並び、クリスマスの賑わいを演出します。さらに、12月25日(木)のクリスマス当日には、約6,000個のキャンドルが灯る中で生演奏を行う「Candlelight コンサート」も開催されます。
サンタが500人！うめきたエリアがサンタでいっぱいに
グラングリーン大阪とグランフロント大阪が連携したエリア共通イベント「UMEKITA WINTER」も進行中です。
まち全体がシャンパンゴールドに染まる
エリア全体では、過去最多となる約48万球のLEDを使用した「Champagne Gold Illumination in UMEKITA」が開催されており、街路樹などがシャンパンゴールドの光に包まれています。
また、12月23日(火)には約500人のサンタクロースが街を練り歩く「Grand Santa Parade in UMEKITA」も実施予定。ミッフィーとのコラボレーション企画「miffy Christmas in UMEKITA」も行われており、まさに街全体がお祭り騒ぎのような状態になっています。
「GRAND GREEN HOLIDAY 2025」概要
開催期間：2025年12月4日(木)〜12月25日(木)
開催場所：グラングリーン大阪 うめきた公園 サウスパーク
【主なコンテンツ】
・透明ドームテント「THE DOME」（12:00〜21:00など ※日により異なる）
・篝火型モニュメント「THE KAGARIBI」（17:00〜24:00点灯 ※2026/1/12まで設置）
・週替わりイベントスペース「THE POP-UP」（足湯は12/13まで、以降フードトラック等）
巨大ドームでくつろぎ、焚き火の音と光に癒やされ、シャンパンゴールドのイルミネーションに包まれる。今年のグラングリーン大阪は、単なる「通行する場所」から「冬を楽しみ、滞在する場所」へと進化しています。メインイベントは12月25日(木)までですが、幻想的な篝火モニュメント「THE KAGARIBI」は2026年1月12日(月・祝)まで楽しめます。仕事帰りや買い物の合間に、梅田の新しい冬の風景を体感しに訪れてみてはいかがでしょうか。
（画像：一般社団法人うめきたMMO）
鉄道チャンネル編集部
（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）