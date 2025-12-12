中国では映画『ズートピア2』がヒットしています。映画など娯楽情報を扱うウェブサイトの猫眼専業版によれば、12月10日午後には興行収入が31億元（約680億円）を超えました。しかし作品そのもの以上に人気があるのは関連グッズです。映画館で販売されるウサギのジュディのぬいぐるみ、キツネのニックのポップコーンバケツ、さらにはニンジンICレコーダーまで、大勢の人が争って買うので売り切れ状態です。販売店の店員は口々に、ネ