商品を魅力的なものに見せるためメーカーや飲食店はどんな工夫をしているのか。経営コンサルタントの平野敦士カールさんは「カンロは、古臭い“飴”という言葉をZ世代の力を借りて再定義し、スタバは店内や商品のあちらこちらに『また来たくなる』仕掛けをしている」という――。※本稿は、平野 敦士カール監修『すぐに使えるビジネス教養マーケティング』（フォレスト出版）の一部を再編集したものです。■Z世代に向けたマーケ