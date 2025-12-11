「年収が低い人」ほどAIを「雑談」に使う！？残酷すぎる「AI格差」の実態日本では生成AIの利活用が低調――そんな実態が、さまざまな調査で明らかになっている。東京商工リサーチが今年の夏に実施した『生成AIに関する企業アンケート調査』では、生成AIの業務活用を推進している企業は25.2％（6645社中、1679社）という結果に。生成AIの活用を推進しない理由は「推進するための専門人材がいない」が55.1％（4358社中、2403社）で