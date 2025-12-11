ふんわりやわらかな鶏団子は、スープや煮込みなど冬のあったか料理にぴったり。火を通すほど旨みが広がり、どんな一品もホッとする味わいに仕上がります。今回は、そんな鶏団子のおいしさを丸ごと楽しめる「あったかレシピ」8選をご紹介。スープに煮物、鍋料理まで、今すぐ作りたくなる定番メニューがそろっています。■【ショウガ香る】鶏団子のスープ煮ふんわり鶏ひき肉に、レンコンのシャキシャキ感と、キクラゲのコリコリ食感