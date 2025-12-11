【寒い日の救世主】旨みが広がる鶏団子レシピ8選〜やさしい味わいのスープから煮物・鍋まで
ふんわりやわらかな鶏団子は、スープや煮込みなど冬のあったか料理にぴったり。火を通すほど旨みが広がり、どんな一品もホッとする味わいに仕上がります。
今回は、そんな鶏団子のおいしさを丸ごと楽しめる「あったかレシピ」8選をご紹介。スープに煮物、鍋料理まで、今すぐ作りたくなる定番メニューがそろっています。
■【ショウガ香る】鶏団子のスープ煮
ふんわり鶏ひき肉に、レンコンのシャキシャキ感と、キクラゲのコリコリ食感がアクセント。肉ダネに混ぜ込んだショウガの風味がスープに溶け込み、最後の一口まで大満足の味わいです。葛きりの代わりに春雨を使用しても◎。
■【最後の一口までおいしい】鶏団子の＜スープ＞レシピ4選
白菜のやさしい甘みが、鶏団子とベストマッチ！ 白菜は葉と軸を時間差で加えると、加熱ムラを防げ、食感と風味を活かすことができます。仕上げにクコの実を添えると見た目が華やかに。
手作りのだしに鶏団子の旨みが溶け込み、思わずおかわりしたくなる一杯です。シイタケとネギの香りがふわりと広がり、シンプルなのに奥行きのある味わいに。仕上げにゴマ油をひとたらしすると、香りとコクがさらに引き立ちます。
春雨スープは、ダイエット中にもうれしい一品です。卵白を加えた鶏団子はふわふわ＆しっとりで、軽さがありつつ満足感もしっかりあります。仕上げに粗びき黒コショウを振れば、ピリッとしたアクセントが加わって味がキリッと締まりますよ。
歯応えの良いブロッコリーを加える、食べ応えのある鶏団子スープです。炊き込みご飯やチャーハンといった主食のおかずに最適。ブロッコリーは固めに仕上げると彩りも風味も引き立つので、1分半ほど煮たら火を止めるのがコツです。
■【体の芯からポカポカ】鶏団子の＜煮物・鍋＞レシピ3選
面倒な手間を省いたアイデアレシピ！ 鶏ひき肉を薄く広げて焼き、ひと口大に分けてカブと一緒に煮込むだけで、滋味深い味わいに仕上がります。煮汁が少なめなので、忘れずに落とし蓋をしましょう。
昆布とショウガのだし汁がベースのお鍋です。白菜の芯は削ぎ切りにすることでやわらかくなり、食べやすさが格段にアップ。鶏団子のタネは、粘りが出て白っぽくなるまで丁寧に練るのが、ふわふわ食感の秘密。具材に火が通ったら、ポン酢しょうゆと薬味でさっぱりといただきましょう。
鶏団子をトマトスープで煮る洋風アレンジ。おからと水煮大豆を加えることで、ヘルシーなのに満足感のある一皿に仕上がります。しっかり味のトマトスープが鶏団子によくからみ、ご飯にもパンにもぴったり。夕食の定番に加えたくなる、栄養たっぷりのレシピです。
■つなぎでふんわりジューシーに！ ひき肉選びでも仕上がりが変わる
鶏ひき肉は水分が抜けやすいため、鶏団子作りには卵や片栗粉などのつなぎを合わせるのがポイント。保水力がアップし、加熱してもふんわりジューシーに仕上がります。
さらに、使うひき肉の種類でも食感や風味が変わります。もも肉はコクがあり、しっとりとした弾力のある仕上がりに。胸肉を使えば、軽やかであっさりとした味わいになります。
料理の雰囲気や好みに合わせて選べば、鶏団子のおいしさはもっと広がります。ぜひいろいろ試して、ベストな組み合わせを見つけてみてくださいね。
鶏団子のスープ煮
【材料】（4人分）
<団子>
鶏ひき肉 300g
レンコン 3cm
キクラゲ 6g
白ネギ 1/2本
ショウガ 1片
<調味料>
酒 大さじ 1
塩コショウ 少々
しょうゆ 大さじ 1
ゴマ油 大さじ 1
片栗粉 大さじ 2
葛きり(水煮) 1袋
ニンジン 1/4本
シイタケ(生) 3個
<スープ>
酒 大さじ 3
固形チキンスープの素 1個
オイスターソース 大さじ 2
水 800ml
【下準備】
1、レンコンは皮をむき、みじん切りにする。
2、キクラゲは水で柔らかくもどし、固い部分を切り取り、みじん切りにする。
3、白ネギは縦に切り込みを入れてみじん切りにし、ショウガは皮をむいて、細かいみじん切りにする。
4、葛きりは水気をきる。
5、ニンジンは皮をむき、せん切りにする。
6、シイタケは石づきを切り落とし、固く絞ったぬれ布巾で汚れを拭き取る。軸と笠に切り分け、軸は縦に裂き、笠は薄切りにする。
【作り方】
1、＜団子＞を作る。ボウルに鶏ひき肉、レンコン、キクラゲ、白ネギ、ショウガを入れ、＜調味料＞の材料を加えて粘りが出るまで、手でよく練る。
2、鍋に＜スープ＞の材料を入れて火にかけ、煮立ったら(1)の＜団子＞を手で丸めて入れる。団子に火が通ったらアクを取り、葛きり、ニンジン、シイタケを入れる。
3、再び煮立ったら火を弱め、2〜3分煮て器に注ぎ分ける。
