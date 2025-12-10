「年収の壁」は、パートやアルバイトの働き方や家計に大きく影響します。特に扶養内で働く場合、収入の上限として意識される点です。令和7年度の税制改正で所得税の壁は引き上げられましたが、106万円や130万円など社会保険上の壁は残っています。 本記事では、働き方を考える上で知っておきたいポイントを解説します。 「年収の壁」が引き上げられても“130万円”を超えると「配偶者の扶養」から外れるって本