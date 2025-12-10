サンバイオが続急伸している。同社は９日の取引終了後、外傷性脳損傷に伴う慢性期の運動麻痺に対する治療薬「アクーゴ」に関し、厚生労働省より製造販売承認事項一部変更について承認されたと発表した。７月３１日の条件及び期限付き製造販売承認を経て、４つの条件が付されていたが、このうち出荷の制限に関する条件を解除する変更について１２月９日に承認された。発表を好感した買いが集まった。 サンバイオは今後