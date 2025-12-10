コンドーテックが大幅反発している。９日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、オーストリアに拠点を置く投資ファンドのタドラナ・マネジメント・ウンド・アセット社の株式保有割合が５．０１％と、新たに５％を超えたことが判明しており、これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は純投資で、報告義務発生日は１２月２日となっている。 出所：MINKABU PRESS