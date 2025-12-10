１０日の東京株式市場は買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比２２３円高の５万０８７８円と続伸。 前日の欧州株市場は高安まちまちの展開だったが、米国株市場でもはっきりしない地合いでＮＹダウは続落したが、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は小幅ながら反発した。ＦＯＭＣの結果発表とパウエルＦＲＢ議長の記者会見を目前に様子見ムードが強かった。東京市場でも米国株市場の地合いを引き継