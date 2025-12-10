公の場に姿を現わしたのはおよそ半年ぶり。元TOKIO・国分太一（51）の悲痛な訴えは相手に届かなかった。【写真】松岡昌宏と城島茂、国分太一のスリーショット。ほか、激変した山口達也の1枚なども6月にコンプライアンス上の問題行為が複数あったとして、日本テレビの『ザ！鉄腕！ダッシュ!!』を降板、芸能活動を休止中の国分が11月26日に記者会見に臨んだ。どの行為が問題になったのか「答え合わせがしたい」と涙ながらに訴え