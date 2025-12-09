塩野義製薬が大幅続伸し、年初来高値を更新している。ＳＢＩ証券が８日、塩野義について目標株価３２５０円、投資判断「買い」で新規にカバレッジを開始した。ＨＩＶ領域では２０２７年ごろの特許切れによる影響が懸念されたものの、長時間作用型への切り替えで懸念は限定的なものになったと指摘。皮膚科領域に強みを持つ鳥居薬品の買収により、創薬テーマの広がりと販売チャネルの拡充が期待されるとみる。同証券は塩野義