【北京＝東慶一郎】中国外務省報道官は８日の記者会見で、航空自衛隊の戦闘機に対する中国軍機のレーダー照射問題を巡り、「艦載機が飛行訓練中に『捜索レーダー』を作動させるのは、各国の通常動作であり、飛行の安全を確保するための正常な操作だ」と述べ、中国軍の行動を正当化した。火器管制用レーダーの照射があったかどうかは明言しなかった。さらに、「肝心な点は、日本の戦闘機が中国側の訓練区域に進入して、中国の軍