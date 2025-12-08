女優の松嶋菜々子（52）が来年1月8日スタートのテレビ朝日系ドラマ「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」に主演することが発表された。【もっと読む】沢口靖子vs天海祐希「アラ還女優」対決…米倉涼子“失脚”でテレ朝が選ぶのは？松嶋演じる主人公の名前は米田正子で、無類の米好き。実在する東京国税局資料調査課に、ドラマオリジナルの部署、複雑国税事案処理室（通称ザッコク）を設定。個性派ぞろいのメンバーを集