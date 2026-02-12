松嶋菜々子（52）主演の名作ドラマ『救命病棟24時』（フジテレビ系）が今秋放送で復活することが本誌の取材でわかった。松嶋と言えば、自身が主演を務める現在放送中の連続ドラマ『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』（テレビ朝日系）が好調だ。「同作はテレ朝の看板ドラマである『相棒』を上回る視聴率を叩き出したこともありました。大相撲初場所に懸賞旗を出して異例のプロモーションを行うなど、テレ朝としては今クール放