自身の失職に伴う静岡・伊東市長選（７日告示、１４日投開票）に立候補した田久保真紀前市長が６日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「【ＲｅＨａＱ討論会】伊東市長選ネット討論会」に生出演した。田久保氏は自己紹介で「市議会議員として６年、市長としては５か月。そのスキルを生かして決断力、実行力、そして誰にも負けない精神力を持って、戦う市長として改革を引き続き進めて参りたいと思います」と述べた。無所属で