政治ジャーナリストの田崎史郎氏が６日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」に生出演。国会議員が政治資金をスナックへ支出していたことについて「よくあること」と答えるも、ＭＣを務める松尾由美子アナウンサーから鋭くツッコまれ、しどろもどろとなる場面があった。番組では、日本維新の会の政党支部が昨年８月と１１月に、スナックへ「会合費」として計２７万７０００円を政治資金から支出していたことが判明