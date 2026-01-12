降ってわいたような衆院解散問題について2026年1月12日の情報番組「ひるおび」（TBS系）は、高市早苗首相が周辺に「今週行う韓国とイタリアの首脳会談に集中する」と話したことを紹介、外交日程終了後に解散について最終判断する見通しだと報じた。高市首相は記者団のぶら下がり会見を断っている？解散報道後の10日と11日の両日、高市首相は公の場に姿を見せておらず、解散報道への真意を聞き出せていない。政治ジャーナリストの田