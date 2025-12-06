ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 人気ゲーム「桃太郎電鉄」最新作で、香川県の駅名に誤りが判明か トレンド 桃太郎電鉄 ゲームの話題 香川県 読売新聞オンライン 人気ゲーム「桃太郎電鉄」最新作で、香川県の駅名に誤りが判明か 2025年12月6日 10時34分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ゲーム「桃太郎電鉄」最新作が、香川・宇多津町の議会で取り上げられた 瀬戸大橋そばの駅名に誤りがあるのではないかと、町議から指摘 町はゲーム会社に対し「PR併せた文書でアプローチしていきたい」とした 記事を読む おすすめ記事 大分が四方田修平氏の来季監督就任を発表!!「皆さまのご期待に添えるよう全力を」 2025年12月1日 9時24分 玉川徹氏 共演アナの骨折に「もし彼氏とかいたら…これきっかけだったな」 本人「相手がいません」 2025年12月4日 13時26分 「絶対に見返したい」 引退後に現役復帰…女子野球・川端友紀が影響受けたプロの兄の背中 2025年12月2日 7時55分 「一撃森田」トレンド入り 朝ドラ女優の天然解答にスタジオ騒然「恥ずかしい〜」 2025年11月29日 12時29分 滝沢カレン 田中みな実 に対する発言を反省「私失礼…本当にこんないい人に、何てこと言ってるんだろう」 2025年11月30日 20時26分