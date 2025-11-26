ニューストップ > 国内ニュース > 国分太一が会見で語った引退を踏みとどまった理由「アイデアを頂いた… 国分太一 謝罪 コンプライアンス エンタメ・芸能ニュース FNNプライムオンライン 国分太一が会見で語った引退を踏みとどまった理由「アイデアを頂いた」 2025年11月26日 15時34分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと コンプラ問題を巡る騒動で、無期限で芸能活動休止中の国分太一 26日の会見で記者の質問に応じ、当初は引退も考えたことを明かした しかし「それだけではないアイデアをたくさんの方から頂いた」と説明した 記事を読む おすすめ記事 Ｊ２札幌きょう今治戦…荒野拓馬「ノーカード」で連勝果たす 警告受ければ弟分・深井一希の“引退試合”は出場停止に 2025年11月23日 5時55分 小森純 三男が1カ月で保育園を退園の続報明かす「モンペ扱い恐れて我慢しすぎないで！」 2025年11月22日 21時20分 平手友梨奈、金髪“タトゥー”の激変ビジュにファン二度見「びっくり」「美しすぎる」 2025年11月21日 12時5分 「本当に、あれ小学生か」 阪神OBも驚愕…目を奪われる肉体「ひとりだけ大人かと」 2025年11月23日 7時10分 陸上日本代表・桐生祥秀＆村竹ラシッド＆中島佑気ジョセフ『さんまのまんま』で貴重トーク 予想外な夢告白へ【コメントあり】 2025年11月21日 8時30分