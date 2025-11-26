今回は、社長の妻の不倫が夫に完全にバレていたエピソードを紹介します。「お前、元カレと会ってるだろ？」と言われ…「私は会社を経営する17歳年上の夫と4歳の娘と暮らす主婦です。夫のお陰で好きなものは何でも買えますし、贅沢な暮らしができています。ちなみに住まいは東京の港区です。ただ夫には正直愛情はありませんし、男として見ていません。そんなある日、偶然元カレに再会したんです。元カレとは結婚を考えた仲でしたが