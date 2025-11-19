お笑い芸人のコウメ太夫 Smart FLASH

16年間「シングルファザー子育て」コウメ太夫の告白に「号泣しちゃった」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • コウメ太夫が17日の番組で「子育てトーク」をしたとFLASHが伝えた
  • 16年間のシングルファザーとしての生活を明かした、とスポーツ紙記者
  • Xでは「号泣しちゃった」「素晴らしいな」などと驚きの声があがっている
