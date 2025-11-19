ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 16年間「シングルファザー子育て」コウメ太夫の告白に「号泣しちゃっ… コウメ太夫 お笑い芸人 シングルマザー・ファザー 離婚 子育て・育児 エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 16年間「シングルファザー子育て」コウメ太夫の告白に「号泣しちゃった」 2025年11月19日 19時22分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと コウメ太夫が17日の番組で「子育てトーク」をしたとFLASHが伝えた 16年間のシングルファザーとしての生活を明かした、とスポーツ紙記者 Xでは「号泣しちゃった」「素晴らしいな」などと驚きの声があがっている 記事を読む おすすめ記事 ロゴの「L」で誤解生んだコーヒーカップ、デザイン変更へ ローソン、在庫使い切る3か月後にリニューアル 2025年11月18日 13時30分 妻は不在、子どもは就寝中の自宅で「かくれんぼ」逢瀬 “愛されなかった過去”が暴走させた？40歳夫の家庭崩壊 2025年11月18日 11時11分 〈肝試しで空き家に侵入、壁壊したら1億円〉盗んだ金で「ゾンビたばこ購入した」「バイクや貴金属も…」20人以上の少年が関与した“沖縄1億円事件”と背後に見えた“ドラッグ禍” 2025年11月17日 17時56分 めざましテレビ公式X、timelesz篠塚大輝の「一発ギャグ」告知を削除 相次ぐ批判にフジ「今後の番組制作にいかし」 2025年11月19日 18時17分 『あちこちオードリー』最新回が突然 “お蔵入り” でSNS騒然、視聴者の推測合戦にテレ東の回答は 2025年11月19日 15時42分