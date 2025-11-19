『ミスタードーナツ』が8年目となるポケモンとのキャンペーンを2025年11月5日から好評展開中。その新たな商品として、ミスドネットオーダーからの予約注文限定で「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」を販売する。日本で創業してから55周年！当時のドーナツを食べられる店がある「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」は『ミスタードーナツ』55周年を記念した特別な商品だ。『ミスタードーナツ』は1955（昭和30）年にアメリ