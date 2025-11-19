メタモンの伏線回収！　『ミスド』×ポケモンに新商品、クリスマスにぴったりなドーナツツリーはネット予約限定品

『ミスタードーナツ』が8年目となるポケモンとのキャンペーンを2025年11月5日から好評展開中。その新たな商品として、ミスドネットオーダーからの予約注文限定で「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」を販売する。

日本で創業してから55周年！ 当時のドーナツを食べられる店がある

「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」は『ミスタードーナツ』55周年を記念した特別な商品だ。『ミスタードーナツ』は1955（昭和30）年にアメリカで誕生し、日本で株式会社ダスキンが、アメリカのミスタードーナツ・オブ・アメリカ社と事業提携を結び、創業したのが1970（昭和45）年。その翌年、1971（昭和46）年4月2日に、大阪府箕面市にミスタードーナツ1号店、箕面ショップがオープンした。ドーナツ1個40円、コーヒー1杯50円という価格で、当初は24時間営業をしていたそう。

箕面ショップは2001（平成13）年に閉店したものの、2004（平成16）年に再オープン。2020年に創業時を思わせるレトロな内装にリニューアルされ、さらに創業時に展開されていたメニューのホームカットや、シュガークルーラー、コーヒーロールなどの販売もスタート。懐かしいドーナツが味わえる唯一の店だ。あの頃の『ミスタードーナツ』を体験したい人は、ぜひ一度お試しを。

メタモン、ドーナツポップ、オールドファッションがツリーに！

『ミスタードーナツ』55周年を記念した「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」は、メタモンがドーナツポップにまぎれている姿をイメージ。人気のドーナツをひとくちサイズにしたドーナツポップや、オールドファッションなど様々な食感のドーナツを楽しめる。

「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」

『ミスタードーナツ』とポケモンのコラボ商品「ミスド ポケモン ドーナツ」は2025年11月5日から展開されているが、今回ドーナツのキャラになっているのは、ピカチュウ、タマゲタケ、ミミッキュ、ビリリダマ。しかし、なぜか「ミスド ポケモン ドーナツ」を入れてもらえる箱の片隅や公式ホームページにひっそりメタモンがいた。それはこのドーナツツリーの販売の伏線となっていたわけだ。

タマゲた！ メタモンのドーナツツリー 648円（税込み） ※テイクアウトのみ

オールドファッション生地にホワイトチョコをコーティングし、カスタードクリームとホイップクリームを絞った。その上にドーナツポップ8個とメタモン ドーナツをのせ、シュガーをふりかけてドーナツでツリーを表現。メタモンは、イースト生地をストロベリーチョコでコーティングし、目と口はチョコレートで描かれている。ドーナツポップはゴールデンチョコレートボール、ココナツチョコレートボール、ポン・デ・ストロベリーボールの3種類。カスタードクリームとホイップクリームにディップして食べるのも◎。

販売はミスドネットオーダーから、受取前日までの事前予約限定。予約注文は2025年11月12日から12月24日まで。受け渡しは11月26日から12月25日まで。受け取り当日の注文は不可で、なくなり次第終了予定。クリスマスパーティのおやつにいかが。

