「11月14日」。今日は何の日でしょう？答えは「世界糖尿病デー」！1991（平成3）年にIDF国際糖尿病連合）とWHO（世界保健機関）が、世界で拡がる糖尿病の脅威に対応するため制定し、2006（平成18）年12月20日に国連総会において認定されました。東京都内だけでも、40歳から74歳までの約4人に1人は、糖尿病を発症しているか予備軍であるとされています。これほど身近でありながら、世界では5秒に1人の命を奪っている恐ろしい病です