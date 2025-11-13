豆蔵が急騰、一時５０１円高はストップ高となる３３２５円に買われる人気となった。同時に今月５日につけた上場来高値２９１６円を大きく上回り、未踏の３０００円台乗せを果たしている。１２日取引終了後に２６年３月期上期（２５年４～９月）決算を発表、営業利益は前年同期比１５％増の１１億１３００万円と２ケタ成長を確保。また７～９月期だけでみると営業利益の増益率は３１％と更に高まる。なお、同社は子会