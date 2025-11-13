「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午前１１時現在でユニチカが「買い予想数上昇」５位となっている。 同社は１１日午前１１時、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正。これまで未定としていた売上高予想は１１００億円（前期比１３．０％減）、経常利益予想は６０億円（同２７．８％増）とした。最終損益予想は引き続き未定とした