「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午前１１時現在でユニチカ<3103.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



同社は１１日午前１１時、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正。これまで未定としていた売上高予想は１１００億円（前期比１３．０％減）、経常利益予想は６０億円（同２７．８％増）とした。最終損益予想は引き続き未定とした。高分子事業を中心に各分野・用途の市況が回復するほか、コストダウン施策や価格改定効果も出る見通しという。



９月中間期の経常利益が大幅な増益となったことも材料視され、発表後に株価は急伸。翌１２日に高値２８５円をつけた。業績の底入れと株価の回復を見込んだ投資家の存在が買い予想数の増加につながったようだ。もっとも、１３日の同社株は利益確定売りに押され下落している。



出所：MINKABU PRESS