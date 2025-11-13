日本システム技術は続騰し、１０月６日につけた上場来高値を更新している。１２日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。売上高が１４９億２９００万円（前年同期比１２．６％増）、営業利益が１６億９３００万円（同６１．９％増）だったとしており、大幅な増益を好感した買いが流入している。幅広い分野の多種多様な情報システム及びサービスを提供するＤＸ＆ＳＩ事業、自社