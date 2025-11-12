ジオマテックがストップ高の水準となる前営業日比３００円高の１４３２円に買われ、２０２１年２月以来、約４年９カ月ぶりの高値をつけた。同社は１１日の取引終了後、三井金属が開発した次世代半導体パッケージ向け特殊キャリア「ＨＲＤＰ」専用の第２ラインの稼働開始について発表。今後の収益貢献を期待した買いが集まった。 極微細化・高集積化された次世代半導体の歩留まり・生産性の向上につながる材料で、ジオ