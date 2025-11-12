ジオマテックがＳ高、次世代半導体向け材料「ＨＲＤＰ」専用ライン稼働開始を材料視◇

ジオマテック<6907.T>がストップ高の水準となる前営業日比３００円高の１４３２円に買われ、２０２１年２月以来、約４年９カ月ぶりの高値をつけた。同社は１１日の取引終了後、三井金属<5706.T>が開発した次世代半導体パッケージ向け特殊キャリア「ＨＲＤＰ」専用の第２ラインの稼働開始について発表。今後の収益貢献を期待した買いが集まった。



極微細化・高集積化された次世代半導体の歩留まり・生産性の向上につながる材料で、ジオマテックが製造を担う。同社の赤穂工場でラインが完成した。生産能力はこれまでの１１万平方メートルから１６万平方メートルに向上。三井金属との協業体制を強化し、「ＨＲＤＰ」の早期事業化を促進するとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



