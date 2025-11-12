「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１１時現在で、日本化学工業が「売り予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場で日本化は大幅安。同社が１１日取引終了後に発表した上期（４～９月）連結決算は増収減益となった。電子セラミック材料が車載向けと通信向けで増加し、売上高は増加。一方、利益面では電池材料における原材料市況価格の変動と販売価格への転嫁にタ